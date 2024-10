Wolfen/MZ. - Waldbaden im Bahnhof? Wie das duftet! Es ist die Zeit, um Ausschau zu halten: nach Pilzen. Und die Kenner müssen nicht zu kilometerlangen Märschen in die Dübener Heide aufbrechen. Denn im Bahnhof Wolfen fanden sie Schritt für Schritt all das, was der Wald an Früchten so zu bieten hat. Ob köstlich, genießbar oder gar giftig – die Mitglieder der Fachgruppe Mykologie Wolfen holten den Wald ins Empfangsgebäude des Bahnhofs. Diese Präsentation glich gar einer gut „behüteten“ Kunstausstellung im Grünen. 450 Besucher und Liebhaber kamen, um mehr über die Lieblingsspeise im Herbst zu erfahren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.