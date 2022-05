Beschilderung rund um Baustelle bei Schlaitz führt so manchen Autofahrer in eine Sackgasse

Am Ortsausgang von Schlaitz in Richtung Burgkemnitz ist für Autoahrer endgültig Schluss.

Schlaitz/MZ - Was den Anwohnern der August-Bebel-Straße in Schlaitz zu einer Ruhephase verhilft, führt bei Autofahrern zu massiven Problemen. Die Landstraße zwischen Schlaitz und Burgkemnitz wird noch bis Freitag erneuert, ein Passieren ist nicht möglich. Das führte seit Montag zu großen Umwegen, denn auch auf der B 100 in Pouch standen bis zum Dienstagnachmittag noch Sperrschilder. Wer also zum Beispiel von Pouch nach Schlaitz wollte, musste sich auf eine riesige, fast 30 Kilometer lange Umleitung über Gräfenhainichen einstellen.