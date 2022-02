Benzin und Diesel sind so teuer wie nie - Spritpreise belasten auch den Altkreis Bitterfeld

Das merken vor allem Unternehmen, bei denen Fahren zum Geschäft gehört - aber nicht nur. Was das für einzelne Branchen bedeutet.

Bitterfeld/MZ - Der Stop an der Zapfsäule, um Benzin oder Diesel zu tanken, ist für Autofahrer im Altkreis Bitterfeld in dieser Woche mit noch mehr Zähne zusammenbeißen verbunden. Zeitweise zeigte die Preistafel am Montag 1,81 Euro für den Liter Super, während Diesel zwischenzeitlich für 1,62 Euro zu haben war. Das ist nicht nur ärgerlich für alle, die zum Pendeln das Auto nutzen, sondern auch für Betriebe und Unternehmen, die viele Wege zurücklegen müssen.