Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolfen/MZ. - Bitterfeld-Wolfen will seine Wochenmärkte attraktiver machen. Deshalb schlägt die Stadt für die Durchführung der Märkte in Bitterfeld und Wolfen von 2025 bis 2029 neue Wege ein. Denn die Verträge mit dem derzeitigen Betreiber, der Deutschen Marktgilde, enden am 31. Dezember. Nun soll erstmals durch einen Wettbewerb der künftige Betreiber gefunden werden.