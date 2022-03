Bekommen Kleckewitz, Altjeßnitz, Retzau und Rossdorf dieses Jahr kein schnelles Internet?

Raguhn/MZ - Die Diskussionen um den Breitbandausbau in Raguhn-Jeßnitz kommen nicht zur Ruhe. Ob das bereits stark verzögerte Vorhaben in diesem Jahr abgeschlossen werden kann, hängt offenbar an einer noch ausstehenden Genehmigung vom Land. Ohne jene können die Kabel für das schnelle Internet nicht über Mulde und Spittelwasser gelegt werden. Dies ist aber notwendig, um das neue Netz in den Gebieten südöstlich der Flüsse in Betrieb zu nehmen. Das ist bei der Stadtratssitzung in der letzten Woche erstmals öffentlich geworden.

„Wir haben ein Problem“

In der Raguhner Begegnungsstätte war dabei nicht nur Sabrina Geißler, die Geschäftsführerin der Wittenberg-net, vor Ort. Sondern auch Rüdiger Kramer, der geschäftsführende Gesellschafter der Unternehmensberatung GRK Potsdam. Dieser betreut das Projekt seit Jahren als Breitbandberater und informierte nun über den Stand. „Wir haben ein Problem: Wir kommen nicht übers Wasser“, sagt er. An den Brücken in Raguhn und Jeßnitz sind die Düker-Unterquerungen entweder beschädigt oder die Kabelrohre sind bereits voll. Deswegen müssen hier Provisorien errichtet werden. Diesen Antrag hat das Infrastruktur-Ministerium des Landes aber zunächst abgelehnt - damit hätten Kleckewitz, Retzau, Altjeßnitz und Roßdorf keine Chance auf schnelles Internet. Auf Nachfrage sei nun zugesagt worden, dass die Landesstraßenbaubehörde den Antrag „wohlwollend erneut prüfen wird“, berichtete Kramer. Auch für den Südosten sei man deshalb zuversichtlich. Aber: „Es kann auch passieren, dass wir die zweite Hälfte dieses Jahr nicht in Betrieb nehmen können“. Das Problem mit den Flüssen ist eines von vielen. Welches Ausmaß die Schwierigkeiten haben, trat bei der Ratssitzung erst vollends zu Tage.

Auch jenseits der Corona-Pandemie ist die Situation in der Branche angespannt - der Zeitverzug von mehr als einem Jahr ist das Resultat. „Es gibt seit fünf Jahren kaum Kabelbauressourcen“, sagte Kramer. „Die Wittenberg-net hat einfach nicht genug Ressourcen vom Markt binden können“. Auch bei Chips, Routern und der Glasfasertechnik gebe es erhebliche Lieferschwierigkeiten. Außerdem habe der Baulastträger die Trassenpläne im Laufe des Projekts schon sechs Mal geändert. „Das ist nicht nur auf die Zeit, sondern auch auf die Kosten gegangen. Das Projekt hat Geld verbrannt und keine Aussicht, dieses wieder zu verdienen“, so Kramer. Deshalb wollte die Wittenberg-net das Projekt bereits hinschmeißen - auch das wurde bei der Ratssitzung bekannt. Raguhn-Jeßnitz hätte den Breitbandausbau dann neu ausschreiben müssen. Doch das Land sprang ein. Zusätzlich zur von der Wittenberg-net anfangs kalkulierten Wirtschaftlichkeitslücke von 596.760 Euro schießt es weitere Fördergelder in Höhe von 995.000 Euro zu. Gelingt die Querung der Flüsse, soll der Ausbau damit bis zum Sommer abgeschlossen werden.

Ein Sonderfall bleibt weiterhin die Raguhner Siedlung Teufelbreite (die MZ berichtete). Dass diese vom Breitbandausbau ausgeklammert wurde, geht offenbar auf eine Fehleinschätzung zurück. Hier nämlich steht der Hauptverteilkasten. Für den Ausbau ist - per Auftrag vom Bund - die Telekom zuständig. In der Teufelsbreite liegen nun zwei Kabelverteiler so nah an diesem Hauptverteiler, „dass man davon ausgehen konnte, dass hier 30 Mbit pro Sekunde erreicht werden“, sagt Kramer. Diese Internetgeschwindigkeit schaffen viele Haushalte in der Siedlung allerdings nicht.

Fördert das Land nochmals?

Nun gibt es zwei Lösungsmöglichkeiten. Einerseits prüft das Land derzeit, ob es einen nachträglichen Ausbau durch die Wittenberg-net fördert. Ein Ergebnis wird in vier bis sechs Wochen erwartet. Sagt das Land ab, kann Raguhn-Jeßnitz die Siedlung über die sogenannte Graue-Flecken-Förderung versorgen. Die Stadt müsste hier aber in die eigene Kasse greifen. Bürgermeister Bernd Marbach (parteilos) ist skeptisch. „Wie wir das stemmen wollen - keine Ahnung“, sagt er.