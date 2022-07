Feuerwehr gefordert: Bei Schlaitz brennen 150 Tonnen Mist

Bei Schlaitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist am frühen Samstagmorgen ein 150 Tonnen schwerer Misthaufen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz. Der Rauch zieht zog über den Muldestausee nach Pouch.

Schlaitz/DUR/slo – Bei Schlaitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist am Samstagmorgen ein riesiger Misthaufen in Flammen aufgegangen. 60 Feuerwehrleute waren am Morgen dabei, den 150 Tonnen schweren Haufen zu löschen.

„Die Rauchschwaden zogen in südliche Richtung in das nahegelegene Erholungsgebiet, bis in den Ort Schlaitz hinein und über den Muldestausee nach Pouch", so Feuerwehr-Einsatzleiter Marcel Dietrich. „Die besondere Herausforderung liegt darin, dass die Glutnester tief in dem Haufen stecken."

Mit schwerem Gerät wird der Misthaufen auseinander gezogen um alle Glutnester zu finden. Foto: Matthias Strauß

Wie lange der Einsatz andauert und wie es zu dem Brand kommen konnte, stand zunächst nicht fest. Am Mittag waren die Einsatzkräfte weiter dabei, den Misthaufen mit schwerer Taktik auseinander zu ziehen und mit viel Wasser abzulöschen.