Feuerwehrleute in Bitterfeld mussten erneut gegen Mitternacht zu einem Brand ausrücken. Diesmal waren sie in der Friedrich-Wöhler-Straße im Chemiepark gefordert.

Baustellencontainer in Bitterfeld in Vollbrand - Gefahr wegen benachbartem Gastank

Bitterfeld/MZ. - In Bitterfeld hat es erneut gegen Mitternacht gebracht. Nachdem in der Nacht zum Samstag in der Brehnaer Straße ein Pkw Opel in Flammen aufging, waren die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Bitterfeld auch am Sonntag, 8. September, gefordert. Sie wurden zu kurz vor 1 Uhr zu einem Brand in die Friedrich-Wöhler-Straße gerufen.

Dort stand laut Feuerwehrsprecher André Hempel bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte auf dem Gelände eines Kfz-Unternehmens ein als Lager genutzter Baustellencontainer in Vollbrand und hatte bereits auf ein daneben abgestelltes Fahrzeug übergegriffen.

Die Feuerwehrleute konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und seine weitere Ausbreitung verhindern. Mittels Wärmebildkamera wurde eine Kontrolle der Brandstelle sowie der angrenzenden Gebäude und Fahrzeuge durchgeführt.

Der auf dem Nachbargrundstück befindliche Flüssiggastank wurde nicht beschädigt.