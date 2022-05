Bargeld, Auffahrrampen, E-Bikes - Diebe machen A9-Raststätte in Köckern unsicher

Köckern/MZ - In der Nacht auf Donnerstag waren auf dem A-9-Rastplatz Köckern in Richtung Berlin Diebe unterwegs. Dabei wurde ein Kleintransporter Iveco angegriffen. Unbekannte Täter entwendeten aus dem Fahrzeug 1.800 Euro Bargeld und eine Armbanduhr. Am Fahrzeug waren keine Einbruchsspuren. Der Geschädigte war in der Nacht zwei Mal auf Toilette und hatte das Fahrzeug in dieser Zeit unverschlossen gelassen. Das reichte den Dieben offensichtlich. Es entstand ein Stehlschaden in Höhe von etwa 1.900 Euro.

In derselben Nacht hatten es Diebe auf der A9-Rastanlage Köckern, aber in Richtung München, auf einen Sattelzug Mercedes abgesehen. Unbekannte Täter lösten die Verzurrkette, welche die Auffahrrampen auf dem Auflieger sicherten und entwendeten die Aluminium-Auffahrrampen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Ein dritter Angriff galt einem Wohnmobil. Dort wurden zwei E-Bikes ohne Akkus gestohlen, die sich auf dem am Fahrzeug befindlichen Fahrradträger befunden hatten. Die 8.000 Euro teuren E-Bikes waren mit einem Schloss gesichert, das gewaltsam geöffnet wurde. Die Bikes wurden am Donnerstag gegen 13.30 Uhr von einem aufmerksamen Bürger in einem Gebüsch der Rastanlage gefunden. Die Fahrräder wurden sichergestellt. Ob sie dort zu Abholung versteckt waren, ist offen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.