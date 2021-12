Bahnfahrer wird im Zug von Bitterfeld nach Halle grundlos aggressiv gegenüber der Polizei

Bitterfeld/Halle/MZ - Am Donnerstag hat eine Streife der Bundespolizei gegen 15.45 Uhr im Zug zwischen Bitterfeld und Halle einen 24-Jährigen kontrolliert, der extrem nervös wirkte und sich an seine Tasche klammerte. Der Abgleich seiner Personalien ergab, dass der Deutsche bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war.

Als die Beamten einen Blick in die Tasche werfen wollten, wurde der Mann aggressiv und auf Arabisch beleidigend. Da die angegebene Wohnadresse nicht mehr aktuell war, sollte er mit auf die Dienststelle. Nur mit Widerstand ließ er sich abführen. Am Ende ergab die Durchsuchung der Tasche nichts und der Mann muss sich unnötig wegen Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.