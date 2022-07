Bagger beschädigt Leitung - Stromausfall in Bitterfeld und Greppin

Seit 14 Uhr ist in Teilen von Bitterfeld und Greppin der Strom ausgefallen. Ein Bagger hat eine Stromleitung beschädigt.

Stromausfall in Bitterfeld-Wolfen.

Bitterfeld/MZ - In Teilen von Bitterfeld und Greppin ist am Donnerstagnachmittag der Strom ausgefallen. Insgesamt waren in der Spitze bis zu 2.600 Kunden betroffen.

Laut Netzbetreiber „Mitznetz“ hatte kurz vor 14 Uhr ein Bagger ein sogenanntes Mittelspannungskabel beschädigt. In der Folge sind 23 Trafostationen ausgefallen, von denen bis 15 Uhr sieben wieder ans Netz gebracht werden konnten.

Die Fehlersuche läuft am Nachmittag noch, bis wann alle Haushalte wieder mit Strom versorgt werden können, war gegen 15 Uhr noch unklar.