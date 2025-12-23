Auf der B184 zwischen Bitterfeld-Wolfen und Dessau-Roßlau sind zwei Autofahrer aneinander geraten. Eine Pkw-Fahrerin sei daraufhin einem 18-Jährigen bis nach Raguhn-Jeßnitz nachgefahren.

Rangelei zwischen bei Autofahrern auf der B184 endet mit Sachschaden

Raguhn-Jeßnitz. - Zwei Pkw-Fahrer sind am Montagabend zwischen Bitterfeld-Wolfen und Dessau-Roßlau aneinander geraten, teilt die Polizei mit.

So habe ein 18-Jähriger auf der B184 mit seinem VW einen blauen Mittelklassewagen überholt. Kurz darauf habe dessen Fahrerin zu ihm aufgeschlossen und ihm über die heruntergelassene Beifahrerscheibe darauf hingewiesen, dass er nicht so dicht auffahren solle.

Zudem sei er von ihr beleidigt worden. Dann sei der blaue Pkw kurz vor dem VW wieder eingeschert, sodass der 18-Jährige auf den Seitenstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Blauer Pkw verfolgt 18-Jährigen bis nach Raguhn-Jeßnitz

Im weiteren Verlauf der Fahrt sei die Fahrerin des blauen Autos dem jungen Mann bis in die Willi-Niemann-Straße in Raguhn-Jeßnitz nachgefahren.

Dort kam es zu einem Wortgefecht zwischen dem 18-Jährigen und dem Beifahrer der unbekannten Fahrerin, das fast in einer Schlägerei endete, so die Polizei weiter.

So habe der Beifahrer versucht, den jungen Mann zu schlagen. Dieser habe den Angriff jedoch abwehren können. Bevor er wieder in den blauen Pkw einstieg, habe der Angreifer noch den Außenspiegel des VW beschädigt.

Der Wagen sei dann in unbekannte Richtung davongefahren. Der Sachschaden am VW beläuft sich auf 300 Euro.