Auto zerstört Ampel an der B183 bei Wolfen und rast in Leitplanke

Am Abzweig von der B 183 krachte das Auto in die Leitplanke.

Wolfen - Ein Unfall, bei dem die Ampelanlage an der Abfahrt von der B 183 in Richtung Wolfen zerstört wurde, ereignete sich am 21. Mai gegen 19.15 Uhr.

Nach Auskunft der Polizei befuhr ein Suzuki-Fahrer die B183 aus Richtung Sandersdorf kommend in Richtung Thalheim und hatte die Absicht, nach rechts zur B 184 in Richtung Wolfen abzubiegen. Dabei sei das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abgekommen, habe die Verkehrsinsel samt Ampel überfahren, sei danach über eine weitere Verkehrsinsel gerollt und dann frontal gegen eine Leitplanke geprallt.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand

Es entstand erheblicher Sachschaden, der noch nicht genau beziffert werden konnte. Das Auto musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst. Der Führerschein wurde sichergestellt. (mz)