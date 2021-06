Auto bei Ausfahrt aus Grundstück übersehen - Feuerwehr muss eingeklemmten Fahrer befreien

In der Bitterfelder Lindenstraße sind zwei Autos kollidiert

Bitterfeld - Zwei Autos vom Typ VW sind am 17. Juni gegen 10 Uhr auf der Bitterfelder Lindenstraße zusammengestoßen. Verletzt wurde bei dem Crash niemand, die Fahrzeuge allerdings waren nicht mehr einsatzbereit und mussten abgeschleppt werden.

Wie von der Feuerwehr zu erfahren war, musste bei dem einen Auto die Fahrertür mit schwerem Gerät geöffnet werden, um den Fahrer aus seiner misslichen Situation zu befreien. Eine Rettung über die anderen Türen sei nicht möglich gewesen. Die Fahrer und Beifahrer der verunfallten Autos wurden dem Rettungsdienst vorgestellt, konnten dann aber ohne Behandlung ihren Weg ohne Fahrzeug fortsetzen. Bei der Alarmmeldung sei man wir von einer eingeklemmten Person ausgegangen, weswegen insgesamt vier Autos der Bitterfelder Wehr an der Einsatzstelle waren.

Die beiden Fahrzeuge wurden von einer Abschleppfirma aufgeladen und abtransportiert

Den Unfallhergang beschreibt die Polizei als einen Vorfahrtsfehler. Eines der Autos sei aus einer Grundstückseinfahrt gekommen und habe den auf der Lindenstraße fahrenden VW übersehen. Dieses sei dem Ausfahrenden dann in die Fahrerseite gekracht.

Da die Lindenstraße an dieser Stelle durch aufgestellte Baucontainer für den Neubau am Amtsgericht sehr eng ist, musste sie für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der Autos voll gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr über die Nebenstraßen um. Die beiden Fahrzeuge wurden von einer Abschleppfirma aufgeladen und abtransportiert. Ausgelaufene Betriebsstoff hat der Mitarbeiter des Abschleppdienstes von der Straße entfernt. Ab 11 Uhr war die Lindenstraße wieder ohne Probleme in beiden Richtungen befahrbar. (mz)