„Dramatischer Schritt“ Aus für Roitzscher Magna-Werk? 300 Arbeitsplätze bei Automobilzulieferer auf der Kippe

Das österreichisch-kanadische Unternehmen Magna will sich bis Ende 2024 von seinem Standort in Sandersdorf-Brehna trennen. Betroffen sind 300 Mitarbeiter. Der Schock ist groß. Was der Betriebsrat, das Unternehmen, die Gewerkschaft und die Politik sagen.