Bitterfeld/MZ. - Nach einer wilden Flucht durch Bitterfeld hat die Polizei am Sonntag, 4. Mai, zwei Männer aus Anhalt-Bitterfeld gestellt, gegen die nun wegen des unerlaubten Handels mit nicht geringen Mengen an Betäubungsmitteln und wegen diverser Verkehrsdelikte ermittelt wird.

Fiat war der Polizei in Bitterfeld wegen gestohlener Kennzeichen aufgefallen

Die 18 und 26 Jahre alten Männer waren am Sonntag mit einem Fiat in der Zörbiger Straße entlanggefahren – und dort einer Polizeistreife aufgefallen. Der Grund: Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichentafeln standen zur Fahndung.

Der Fahrer des Fiat entzog sich der geplanten Kontrolle und fuhr „unter Missachtung der Verkehrsregeln“, so die Polizei, durch das Stadtgebiet. Dabei ignorierte er unter anderem eine rote Ampel und die Vorfahrt anderer Autos.

Während der Flucht wurden aus der Beifahrerseite des Fiat mehrere Gegenstände geworfen, die später durch die Polizei sichergestellt. Es handelte sich um Betäubungsmittelutensilien und mehrere Tütchen mit Betäubungsmitteln. Eine genaue Menge wurde nicht genannt.

Der Fiat fuhr letztlich durch den Mühlenweg in Richtung Schrottplatz und versuchte dort eine Schranke zu umfahren, die er dabei touchierte. In den Bahnschienen fuhr sich das Auto fest, sodass Fahrer und Beifahrer die Flucht zu Fuß fortsetzen wollten. Beide konnten aber in unmittelbarer Nähe gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Im Fiat entdeckte die Polizei aus Anhalt-Bitterfeld weitere Tüten mit Betäubungsmitteln

Der Fahrer war nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Drogenvortest ergab bei beiden Beschuldigten ein positives Ergebnis. Der Fiat und die angebrachten Kennzeichen wurden sichergestellt. Bei einer Durchsuchung des Autos wurden nach Angaben der Polizei weitere Tüten mit Betäubungsmitteln gefunden und sichergestellt.

Durch die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau wurde am Montag, 5. Mai, gegen beide Beschuldigte Haftantrag beim Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen gestellt. Am Nachmittag wurde ein Untersuchungshaftbefehl verkündet. Die Beschuldigten wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.