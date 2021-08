Audi-Fahrer beschädigt zwei geparkte Autos und flüchtet dann von der Unfallstelle

Holzweißig/MZ - - Nach einer Karambolage am Freitag ist ein Autofahrer geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, war der bisher unbekannte Fahrer eines Audi gegen 22:30 Uhr auf der Karl-Liebknecht-Straße in Holzweißig unterwegs. Dann kam es zur Kollision mit einem geparkten Renault. Durch den Aufprall wurde der Wagen auf ein weiteres geparktes Auto geschoben.

Der Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort in Richtung Talstraße, sein Audi konnte später in der Antonienstraße festgestellt werden. An allen Fahrzeugen enstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an.