Appetitlosigkeit, Zitterattacken, Ohnmacht: Wolfener hatte schwer mit Corona zu kämpfen

Der Fernseher läuft. Nachrichten sind ein Muss. Zeitungen und Zeitschriften liegen in Griffweite. Auch der Rechner läuft. Alles ist wie immer bei Sandor Kulman. Scheinbar. Denn den Wolfener hatte es erwischt. „Richtig erwischt“, wie er sagt. Kulman muss immer noch husten. Das ist lästig, aber kein Vergleich zu dem, was um die Jahreswende mit ihm geschah.

Sandor Kulman hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Wo und wie ist ihm heute noch ein Rätsel. Der 66-Jährige ist sicher, dass er alle Vorschriften befolgt hat. Schließlich ist er noch immer unterwegs, fährt Patienten und Senioren. „Es muss wohl beim Einkaufen passiert sein. Vor Weihnachten war ich viel unterwegs, wollte ja vorbereitet sein.“

Kulman erzählt über das, was ihm immer zuwider war. Über Kontaktbeschränkungen, Reiseverbote, geschlossene Gaststätten und dem daraus resultierendem Plus an privaten Einkäufen. Der Wolfener Ortschaftsrat und Hobbyautor macht keinen Hehl aus seiner Skepsis. „Ich war immer gegen alle Maßnahmen, fand sie einfach überzogen. Es musste wohl so kommen.“

„Ich war fertig, bin zusammengebrochen und habe vielleicht ein paar Stunden vor dem Schreibtisch gelegen“

Alles kam am ersten Weihnachtstag. Kulman hatte Fieber. Nichts Dramatisches. Sicher eine Grippe. „Heißer Tee mit Zitrone, ins Bett und gut.“ Nur kam es anders. Das Fieber blieb. Husten, Appetitlosigkeit, Zitterattacken und verlorener Geschmackssinn machten das Unwohlsein komplett. Aber was heißt Unwohlsein?

„Ich war fertig, bin zusammengebrochen und habe vielleicht ein paar Stunden vor dem Schreibtisch gelegen.“ Sandor Kulman erzählt von Dauerfieber. Das Thermometer zeigt beständig zwischen 39 und 40,8 Grad. Dazu die Luftnot. „Ich habe nur gedacht: Du musst atmen, auch wenn es wehtut.“ Als gar nichts mehr ging, musste der Hausarzt helfen. Der Test ließ keine Zweifel zu. Positiv. Das Coronavirus hatte den sonst so fidelen Mann voll im Griff.

Gut zwei Wochen lang ging gar nichts. Die Schmerzen waren heftig. Die Muskeln verkrampften. „Ich bin ein Kämpfer, wirklich. Schon als junger Mann habe ich nicht nachgegeben. Aber hier habe ich manchmal gedacht, dass es besser ist, früh nicht mehr aufzuwachen.“

Sandor Kulman hat sein Kämpferherz wiederentdeckt

Die Krankheit hat geschlaucht. Ein paar Kilo hat Kulman verloren. Husten muss er immer noch. Und er ist schneller aus der Puste als sonst. Aber es geht voran. Langsam. Es ist ein langer Weg zurück in den Alltag. Darüber möchte der Fuhnestädter genauso erzählen wie über seine Erkrankung. „Ich war ja weg von der Bildfläche. Da habe ich mich über Facebook bei allen gemeldet und erzählt, was mir passiert ist. Über die guten Wünsche habe ich mich gefreut. Doch das alles stehe ich jetzt allein durch.“

Sandor Kulman hat sein Kämpferherz wiederentdeckt. Er will wieder mitmischen in der Kommunalpolitik. Und er will seine Gedanken zu Papier bringen. Er zeigt auf den Schreibtisch. Dort liegen die ersten Seiten eines neuen Buches. Es geht nicht um die Fliegerei und das Jubiläum seines Nordkapfluges. Auch die Heimat Ungarn spielt darin keine Rolle. Der Arbeitstitel steht. „Der Tod des Bürgermeisters“, verrät der Hobbyautor und warnt vor schnellen Schlüssen. „Das hat nichts mit Corona oder unserem Bürgermeister Armin Schenk zu tun. Es ist ein Krimi.“ Mit dem Kulman seit Jahren schwanger geht. Jetzt will er durchstarten. Wenn die Puste reicht. (mz)