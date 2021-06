Anhalt-Bitterfeld muss Corona-Infektionen nach unten korrigieren - Inzidenz nun bei 1,9

Anhalt-Bitterfeld - Anhalt-Bitterfeld kann am Freitag einen negativen Wert an Neuinfektionen melden: Genauer gesagt muss eine Infektion von Donnerstag in Muldestausee wieder abgezogen werden, weil es einen Laborfehler gab.

Damit haben sich seit Pandemiebeginn 6.774 Personen nachweislich mit dem Virus infiziert - neun von ihnen gelten im Landkreis noch als aktiv infiziert. Konkret betroffen sind Köthen (5), Raguhn-Jeßnitz (2), das Südliche Anhalt (1) und Bitterfeld-Wolfen (1).

Entsprechend niedrig ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz, die laut Robert-Koch-Institut nun bei 1,9 liegt. Allerdings gibt es seit Donnerstag auch wieder einen weiteren Todesfalls im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung zu beklagen. Aktuell werden aber keine weiteren Corona-Infektionen intensivmedizinisch betreut. (mz)