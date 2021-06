Anhalt-Bitterfeld mit erster Corona-Neuinfektion seit Tagen - Inzidenz fällt weiter

Anhalt-Bitterfeld - Aus der Kreisstadt Köthen wird ein neuer Corona-Fall gemeldet. Das ist die erste Infektion seit Tagen. Laut Kreissprecher Udo Pawelczyk stieg die Zahl der Personen, die sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit dem Coronavirus infiziert haben, auf nunmehr 6.773. Aktuell sind im gesamten Kreis 15 Personen infiziert.

Fünf Betroffene wohnen in Köthen, drei in Bitterfeld-Wolfen sowie jeweils zwei in Raguhn-Jeßnitz und Sandersdorf-Brehna. Als aktuell infiziert gilt weiterhin jeweils ein Einwohner aus Südliches Anhalt, Zerbst und Zörbig. Keine Infizierten gibt es hingegen in Aken, der Gemeinde Muldestausee und in Osternienburger Land.

Kreissprecher Pawelczyk teilt außerdem mit, dass in ganz Anhalt-Bitterfeld seit Ausbruch der Pandemie mittlerweile 179 Menschen an oder mit einer Corona-Erkrankung gestorben sind. Momentan wird im Landkreis keine an Covid-19 erkrankte Person in Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt.

Den für die Beurteilung des Infektionsgeschehens mit entscheidenden Sieben-Tage-Inzidenzwert gibt das Robert-Koch-Institut mit 4,4 an (Stand 15.?Juni, 0?Uhr). Niedrigere Werte werden aus Sachsen-Anhalt nur für Magdeburg (3,8) sowie die Landkreise Stendal (3,6) und Jerichower Land (3,3) gemeldet. Der Landeswert liegt bei 6,7. (mz/ur)