Brehna - Mit gewaltigen Straßenbaumaschinen ist am Mittwoch damit begonnen worden, den alten Straßenbelag der B100 bei Brehna-Carlsfeld auf der nach Bitterfeld führenden Fahrbahn abzufräsen.

Auf gut fünf Kilometern Länge wird dort die Bundesstraße erneuert. Die Bauarbeiten werden vier Monate Zeit in Anspruch nehmen, am 29. Oktober, so der Plan, soll der Verkehr wieder normal fließen.