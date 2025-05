Eine Aldi-Kassiererin ist bei einer Discounter-Filiale in der Mühlstraße in Bitterfeld-Wolfen mit einer pistolenähnlichen Waffe bedroht worden. Nun hat die Polizei Beschreibungen der jugendlichen Angreifer herausgegeben und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Bitterfeld-Wolfen.- Eine Aldi-Kassiererin ist am Donnerstagabend gegen 19.50 Uhr in der Discounter-Filiale in der Mühlstraße in Bitterfeld-Wolfen mit einer Waffe bedroht worden, wie die Polizei meldet.

Demnach legten zwei männliche Jugendliche zunächst eine Getränkedose aufs Warenband, als einer der beiden einen "pistolenähnlichen Gegenstand" zog und auf die Kassiererin richtete. Anschließend habe der Angreifer von der Frau die Herausgabe von Bargeld gefordert, heißt es.

Die Mitarbeiterin habe daraufhin einen Alarmknopf gedrückt. Daraufhin seien die Jugendlichen ohne Beute aus dem Markt in Richtung der nahegelegenen Bushaltestelle am „Schweinemarkt“ geflüchtet.

So werden die beiden Jugendlichen beschrieben:

Heranwachsender 1:

zog Pistole

14-16 Jahre alt

1,50-1,65 m groß

schlank

weiße Kapuzenjacke, dunkle Hose und Sonnenbrille

Heranwachsender 2:

14-16 Jahre alt

1,70 m groß

schlank

schwarze Kapuzenjacke und dunkle Hose

Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03493/301290 zu melden.