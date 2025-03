Die Gemeinde Muldestausee will Klarheit für die Poucher Schlossterrassen und stellt sich gegen deren Umwandlung zum Wohngebiet. Dafür gibt es im Gemeinderat keine Mehrheit.

Alles offen am Wasser: Keine Klarstellung zum Wohnen an der Goitzsche

Entwicklungen am Goitzschesee

Pouch/MZ. - Bei der Frage um die weitere Entwicklung der so genannten Schlossterrassen in Pouch ist die von der Muldestausee-Gemeindeverwaltung angestrebte Klarstellung ausgeblieben. Im Gemeinderat fand die Beschlussvorlage mit dem Passus „Einer Umwidmung in ein Wohngebiet wird nicht zugestimmt“, keine Zustimmung. Jeweils 13 Ja- und Nein Stimmen zeigen allerdings: Die Zukunft des Poucher Baugebiets teilt den Gemeinderat.