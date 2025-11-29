weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Andrang ist groß: Alle Jahre wieder: Schnupfen - Wie die Apotheken in Anhalt-Bitterfeld für Erkältungswelle gewappnet sind

Andrang ist groß Alle Jahre wieder: Schnupfen - Wie die Apotheken in Anhalt-Bitterfeld für Erkältungswelle gewappnet sind

Mit dem kalten Wetter nehmen auch die Erkältungen zu. Wie sind die Apotheken in Anhalt-Bitterfeld dagegen gewappnet? Die MZ hat sich umgehört und auch den Tipps gelauscht.

Von Benjamin Telm 29.11.2025, 08:30
Bianca Kratzenberger und ihre Kollegen in der Apotheke am Kornhausplatz in Bitterfeld sind für den Winter gerüstet.
Bianca Kratzenberger und ihre Kollegen in der Apotheke am Kornhausplatz in Bitterfeld sind für den Winter gerüstet. Fotos: Benjamin Telm

Bitterfeld/Köthen/MZ. - Mit dem Winter kommt nicht nur die gemütliche Weihnachtszeit, sondern auch die Erkältungswelle. Die sorgt nicht nur in Arztpraxen, sondern ebenso in Apotheken für Andrang.