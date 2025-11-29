Mit dem kalten Wetter nehmen auch die Erkältungen zu. Wie sind die Apotheken in Anhalt-Bitterfeld dagegen gewappnet? Die MZ hat sich umgehört und auch den Tipps gelauscht.

Alle Jahre wieder: Schnupfen - Wie die Apotheken in Anhalt-Bitterfeld für Erkältungswelle gewappnet sind

Bianca Kratzenberger und ihre Kollegen in der Apotheke am Kornhausplatz in Bitterfeld sind für den Winter gerüstet.

Bitterfeld/Köthen/MZ. - Mit dem Winter kommt nicht nur die gemütliche Weihnachtszeit, sondern auch die Erkältungswelle. Die sorgt nicht nur in Arztpraxen, sondern ebenso in Apotheken für Andrang.