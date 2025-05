Eine Aldi-Kassiererin ist in der Mühlstraße in Bitterfeld-Wolfen mit einer pistolenähnlichen Waffe bedroht worden. Nun hat die Polizei Beschreibungen der jugendlichen Angreifer herausgegeben und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Aldi in Bitterfeld von zwei Jugendlichen überfallen! Kassiererin mit Waffe bedroht

Eine Aldi-Kassiererin ist im Markt in der Mühlstraße in Bitterfeld-Wolfen bedroht worden.

Bitterfeld-Wolfen. - Eine Kassiererin ist am Donnerstagabend in einem Supermarkt in der Bitterfelder Mühlstraße mit einer Waffe bedroht worden. Das teilt die Polizei mit. Die dortige Aldi-Filiale wurde von zwei Jugendlichen überfallen.