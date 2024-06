Der Aldi-Markt in der Brehnaer Straße in Bitterfeld ist bei einem Brand zu Schaden gekommen.

Bitterfeld/DUR. - Zu einem Brand an einem Aldi-Markt in der Brehnaer Straße in Bitterfeld ist es in der Nacht zum Samstag gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach finden um 0:30 Uhr zwei Mülltonnen Feuer. Anschließend seien auch Teile der Aldi-Hausfassade in Brand geraten. Das Feuer sei allerdings zügig durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht worden.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.