Acht neue Infektionen an einem Tag gemeldet - Inzidenzwert erstmalig wieder zweistellig

Anhalt-Bitterfeld/MZ - Die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus steigt im Landkreis. Am Donnerstag wurden gleich acht neue Infektionsfälle gemeldet - so viele wie seit Wochen nicht mehr. Das teilt Marina Jank von der Pressestelle mit.

Jeweils zwei neue Fälle wurden aus den Städten Bitterfeld-Wolfen, Raguhn-Jeßnitz und Zerbst gemeldet. Jeweils eine Neuinfektion ist im Südlichen Anhalt und in der Stadt Zörbig bekanntgeworden. Einer der Neuinfizierten ist gerade erst aus dem Urlaub zurückgekehrt. Angaben, aus welchem Ort der Reiserückkehrer stammt, gibt es allerdings nicht. Die gute Nachricht ist, dass bei den neuen Fällen bislang keine Delta-Variante nachgewiesen wurde.

Insgesamt gibt es in ganz Anhalt-Bitterfeld momentan 20 Infizierte. Das treibt auch den Sieben-Tage-Inzidenzwert nach oben. In den vergangenen sieben Tagen gab es 17 Fälle. Das würde einen Wert knapp unter elf ergeben. In der RKI-Veröffentlichung sind die Fallzahlen noch nicht abgebildet