Horst Handel übergibt Teile seiner Schachsammlung in die Obhut des Löberitzer Museums. Der Berliner holte 1995 (!) die letzte Medaille für die DDR.

Acht Kisten voller Schätze: Berliner Großmeister übergibt Schachsammlung an Löberitzer Museum

Löberitz/Berlin/MZ. - Die Erinnerungen sind noch frisch. Der Leiter des Schachmuseums in Löberitz blickt zurück. Es war sein letzter Ausflug 2024 nach Berlin. Schachspieler besuchen Schachspieler. Konrad Reiß und Thomas Richter aus Löberitz sind bei Sabine und Horst Handel in der Hauptstadt zu Gast. Der Grund hierfür ist eine in Aussicht gestellte Schenkung zugunsten des Schachmuseums.