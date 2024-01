Einsatzkräfte der Region wurde am Donnerstagnachmittag, 11. Januar, wegen austretender Stoffe zu Hanwha Q Cells ins Solar Valley alarmiert. Genauere Details sind aktuell nicht bekannt.

Thalheim/MZ. - Dutzende Einsatzkräfte sind am späten Donnerstagnachmittag, 11. Januar, zu einem Abc-Einsatz beim Solarunternehmen Hanwha Q Cells im Thalheimer Solar Valley alarmiert worden. Gegen 17 Uhr rückten das Deutsche Rote Kreuz, die Werksfeuerwehr, mehrere freiwilligen Feuerwehren sowie der Abc-Zug aus Aken unter heftigem Schneetreiben auf dem Werksgelände an.

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld bestätigte auf MZ-Nachfrage, dass es sich bei dem Vorfall um einen Stoffaustritt gehandelt hat, teilte aber keine weiteren Details mit. Auskünfte über mögliche Gefahren wurden mit Verweis auf den laufenden Einsatz nicht mitgeteilt. Allerdings wurde das Alarmierungssystem Katwarn nicht ausgelöst. Das Unternehmen war bis zum Redaktionsschluss nicht zu erreichen.

Q Cells ist einer der größten Solarenergie-Anbieter weltweit und ist in Deutschland in Berlin und Thalheim verortet. Das 1999 gegründete Unternehmen vertreibt Solartechnologie und entwickelt sie weiter. Dabei arbeitet es mit renommierten internationalen Forschungszentren wie dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme im sächsischen Freiberg zusammen. Hanwha Q Cells beschäftigt in Deutschland nach eigenen Angaben 850 Mitarbeiter.