95-jährige Frau mit Rollator wird auf Fußgängerüberweg in Sandersdorf angefahren

Sandersdorf/MZ - Bei einem Verkehrsunfall an einem Fußgängerüberweg in Sandersdorf ist am Montag eine 95-jährige Frau schwer verletzt worden. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Dienstag mitgeteilt.

Die 79-jährige Fahrerin eines Opel hatte am Montag die Straße der Neuen Zeit in Richtung Paul-Schiebel-Straße befahren und am dortigen Fußgängerüberweg die Rentnerin mit ihrem Rollator nicht beachtet. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 95-jährige Frau stürzte in der Folge und verletzte sich dabei schwer. Sie musste zur medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden und wurde dort stationär aufgenommen.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird von der Polizei mit 2.000 Euro angegeben.