79-Jährige wird in Bitterfeld bestohlen -Dreiste Diebin bietet Rentnerin zuerst Hilfe an

Bitterfeld/MZ. - Eine 79 Jahre alte Frau ist in Bitterfeld Opfer eines dreisten Betrugs geworden. Wie die Polizei berichtet, wurde die Seniorin am Montag vor ihrem Wohnhaus im Ratswall gegen 11 Uhr von einer ihr unbekannten weiblichen Person angesprochen. Die Frau, die in Begleitung eines Mannes war, erkundigte sich nach Bewohnern des Mehrfamilienhauses und trug anschließend den Rollator der Seniorin ins Treppenhaus.

Dabei muss sie einen unbeobachteten Moment ausgenutzt und aus der Handtasche der älteren Dame, die diese derweil im Treppenhaus abgestellt hatte, die Geldbörse mit persönlichen Papieren und einem Geldbetrag im unteren zweistelligen Bereich gestohlen haben.

Die Täterin soll ungefähr 18 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß gewesen sein. Sie war schlank und hatte lange schwarze Haare. Ihr männlicher Begleiter war zwischen 30 und 35 Jahren alt, hatte eine schlanke Figur, dunkle kurze Haare und wurde als etwas größer als die Frau beschrieben. Beide Personen trugen laut Polizei schwarze Kleidung.