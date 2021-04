78 neue Infektionen in Anhalt-Bitterfeld - Inzidenz nähert sich der 200er-Marke

Anhalt-Bitterfeld - In Anhalt-Bitterfeld kommt das Infektionsgeschehen mit dem Corona-Virus weiterhin nicht zur Ruhe. 78 neue Fälle zählt die Kreisverwaltung am Dienstag innerhalb von 24 Stunden. Insgesamt 479 Personen gelten hier derzeit als aktiv infiziert. 5.731 Infektionen waren es seit Pandemiebeginn.

Am Montag hatte die Kreisverwaltung berichtet, dass es in mehreren Pflegeheimen und Kindereinrichtungen seit Anfang April zu zahlreichen Corona-Ausbrüchen gekommen war.

Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut Robert-Koch-Institut am Dienstag 171, tags zuvor waren aufgrund eines Softwarefehlers noch 44,8 gemeldet worden. Wie exakt der Wert ist, steht dennoch in Frage. Am Montag hatte das Land Sachsen-Anhalt 183,61 berechnet, für den Dienstag 194,97.

Aktuell müssen noch 13 an Covid-19 erkrankte Personen in Anhalt-Bitterfeld intensivmedizinisch behandelt werden, zwei von ihnen werden invasiv beatmet. (mz)