5.500 Euro Schaden - Angetrunkener E-Bike-Fahrer kracht in Bobbau in geparkten Opel

Blick in einen Rettungswagen.

Bobbau/MZ - Teuer zu stehen kommt einem E-Bike-Fahrer ein Auffahrunfall in Bobbau. Wie die Polizei berichtet, war der 34-Jährige am Dienstag gegen 21 Uhr auf der Schäferstraße, aus Richtung Friedenstraße kommend, unterwegs. Dort fuhr er gegen einen Opel, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein Test ergab 0,94 Promille. Es wurde eine freiwillige Blutprobenentnahme veranlasst. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 5.500 Euro geschätzt.