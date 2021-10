22-jähriger E-Bikefahrer fährt stark alkoholisiert durch Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Für einen E-Bikefahrer hat eine nächtliche Fahrt nun ernste Konsequenzen. In der Nacht zum Mittwoch stoppte die Polizei kurz nach Mitternacht in der Zörbiger Straße in Bitterfeld einen E-Bikefahrer. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 22-Jährige offenbar stark alkoholisiert war.

Ein freiwillig durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Das E-Bike musste er zudem vorerst stehen lassen.