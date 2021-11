21 Fässer mit slowenischem Altöl illegal am Wegesrand in Zörbig abgeladen und mit Gras bedeckt

Die Fässer wurden inzwischen von der Stadt beräumt. Was Zeugen tun können, wenn sie sowas entdecken.

Zörbig/MZ - „Als würde gerade der private Herbstputz laufen, und die Leute schaffen es nicht bis zu den Kreiswerken, sondern kippen ihren Müll in die Natur.“ Zörbigs Bürgermeister findet deutliche Worte, um zu beschreiben, was er von den illegalen Müllkippen auf Grünflächen und Feldern der Gemeinde hält.

Die grünen Fässer seien auf Slowenisch beschriftet

Neuestes Beispiel dafür sind 21 Ölfässer, die an der Löberitzer Straße abgeladen wurden und noch ein wenig mit Gras überdeckt wurden. Diese hatte eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes am Wochenende entdeckt. Die grünen Fässer seien auf Slowenisch beschriftet, erklärte Egert. Das Umweltamt des Kreises wurde ebenfalls informiert, die Stadt habe den Acker bereits beräumt. Die Ölfässer werden jetzt beim Bauhof gelagert. Wer etwas gesehen habe, so Egert, könne sich etwa im Zörbiger Rathaus melden.

Immer wieder müsse die Stadt illegal abgelagerten Müll entsorgen

Immer wieder müsse die Stadt illegal abgelagerten Müll entsorgen. „Wir haben da, wie andere Orte auch, massive Probleme. In letzter Zeit vermehrt.“ Das koste Nerven, aber auch Geld - weswegen auch immer noch die Frage geklärt werden müsse, auf wessen Grund und Boden der Unrat nun abgekippt wurde. Manchmal gehören Flächen der Gemeinde, an anderer Stelle sind es wiederum Ablageorte, für die der Landkreis Anhalt-Bitterfeld zuständig ist.

Egal, ob von dem einen oder anderen - Mitarbeiter des Bauhofs machen sich nach einem Fund immer daran, die Müllkippen zu beräumen. Zwischengelagert werde der illegale Müll dann auf dem Gelände des Bauhofs, bis der Landkreis ihn abholen lässt.