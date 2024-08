Bobbau/MZ. - Zum siebten Mal treten 15 Feuerwehrteams aus ganz Deutschland am Sonnabend beim Firefighter Stairrun im Wasserturm von Bobbau gegeneinander an. Das Herzschlagfinale entscheidet das Team aus Baden-Württemberg von Maichingen II mit einem Vorsprung von vier Sekunden und einer Laufzeit von 7:01 Minuten für sich. Gastgeber ist die Freiwillige Feuerwehr Florian Bobbau, deren Organisator Matthias Streich sich zufrieden zeigt. „Wir haben ideales Wetter, viele Besucher und motivierte Teams. Was will man mehr?“, freut sich der Bobbauer Ortswehrleiter über die Resonanz.

