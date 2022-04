18-Jähriger setzt sich für das Klima ein und wird dafür beleidigt und bedroht

Jonas Venediger setzt sich in Bitterfeld-Wolfen für das Klima ein - und bekommt viel Gegenwind. Warum ist das so? Und warum macht der 18-Jährige trotzdem weiter?

Der Robert-Schuman-Platz in Bitterfeld-Wolfen soll sich am Freitag füllen. Zur Demonstration, die Jonas Venediger organisiert hat, werden 200 Teilnehmer erwartet.

Der Robert-Schuman-Platz im Herzen Bitterfelds ist fast leer. Nur ein paar Menschen hasten in Feierabendeile über das Areal. In dessen Mitte steht, allein an sein Fahrrad gelehnt, Jonas Venediger. „Am Freitag wird es hier voller“, sagt der 18-Jährige. Dann findet die Demonstration der Klimaschutzbewegung Fridays for Future statt, die er organisiert hat. 200 Menschen aus ganz Deutschland sollen kommen, vielleicht werden es auch mehr. „Es geht um Klimagerechtigkeit, aber auch um Gewalt gegen Aktivisten“, erklärt Venediger. Es sind zwei Themen, die ihn beschäftigen - und auch betreffen.