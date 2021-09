150 Liter Treibstoff gestohlen: Diebe auf Tour nahe Baustelle in Brehna

Brehna/MZ - In Brehna sind unbekannte Diebe auf Tour gewesen. Wie die Polizei am Montag berichtet, wurde ein Baucontainer in der Münchener Straße in Brehna aufgebrochen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Schließeinrichtung gewaltsam geöffnet worden war.

Aus dem Container selbst fehlte jedoch nichts. Doch damit nicht genug: Von einer nahe gelegenen Baustelle zapften die Diebe etwa 150 Liter Dieselkraftstoff aus einem Bagger ab. Der so entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Der Tatzeitraum kann auf den 24. bis 27. September eingegrenzt werden.