1.000 Sterne im Advent: Bitterfelder Klinikum überrascht Mitarbeiter mit Blumengruß

Bitterfeld, Gesundheitszentrum, Klinikleitung verteilt 100 Weihnachtssterne an die Belegschaft des Klinikums.

Bitterfeld/MZ - Über einen Blumengruß der besonderen Art durften sich am Montag die Mitarbeiter des Gesundheitszentrums Bitterfeld/Wolfen und seiner Tochtergesellschaften freuen. „Wir haben 1.000 Weihnachtssterne beschafft, für jeden Beschäftigten einen“, erklärt Sprecherin Grit Hachmeister.

Das kommunale Gesundheitszentrum zählt zu den größten Arbeitgeben der Region und unterliegt derzeit strengen Corona-Schutzmaßnahmen. So dürfen Weihnachtsfeiern in einzelnen Bereichen und größere Mitarbeiterversammlungen momentan pandemiebedingt nicht stattfinden. Den Beschäftigten sollte dennoch ein vorweihnachtliches Geschenk gemacht werden - als Geste der Anerkennung für die geleistete Arbeit und den Einsatz in der Coronazeit, wie Geschäftsführer René Rottleb und der Ärztliche Direktor Volker Baumgarten erklärten.

Zur Überraschung gehörten zudem die Pausenversorgung mit frisch Gegrilltem und die musikalische Umrahmung durch Künstler aus der Region.