Zwei Brunnen werden durch Vandalismus gestoppt

Bernburg - Auch wenn der Sommer im sonst Hitze-verwöhnten Bernburg noch auf sich warten lässt, sorgen derzeit zumindest die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs auf den markanten Grünflächen für Sommerstimmung. Insgesamt 9.240 Pflanzen wurden geordert, die nun in den kommen Tagen unter anderem im Rosenhag, auf dem Karlsplatz, an der Friedensallee und im Bahnhofspark in die Erde gesetzt werden.

Hinzu kommen die Blumenkübel im Stadtzentrum, die an den Laternen hängen. „Wir pflanzen vor allem bekannte Sorten wie Begonien, Bundnesseln, Dahlien, indisches Blumenrohr und Salbei“, sagt Michael Kaiser, stellvertretender Grünflächenamtschef.

Hinter die Blumenuhr vor dem Rathaus kann er bereits ein Erledigt-Häkchen machen. Denn dort hatten die Mitarbeiter am Freitag Hand angelegt und rund 3.000 Pflanzen in die Erde gebracht. Damit sie gut anwachsen und nicht von Vögeln angefressen oder herausgerissen werden, wird alljährlich zumindest für die ersten Wochen ein Netz über die Blumenuhr gespannt. Auch diesmal.

Andy Slotta und Kerstin Görnert pflanzen Rizinus und Knollenbegonien im Rosenhag. (Foto: Engelbert Pülicher)

Schließlich sollen die Zinnien und Papageiblumen bis zum Herbst halten und die in Zahlenform angelegten Pflanzen die genaue Uhrzeit angeben. Unterdessen können sich künftig auch die Bewohner der Bernburger Ortsteile an der Sommerbepflanzung erfreuen, denn ein Teil der Bestellung wird auf den Dörfern wie Aderstedt, Biendorf, Poley und Wohlsdorf eingepflanzt, so Michael Kaiser.

Allerdings wurde die Verschönerung Bernburgs für die Sommermonate in den vergangenen Tagen schon wieder getrübt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn nachdem alle Springbrunnen an Kurhaus, Lindenplatz, Wilhelmstraße sowie Poststraße und auf der Alten Bibel wieder angestellt wurden und problemlos funktionierten, sprudeln zwei schon wieder nicht mehr.

„Das ist natürlich sehr ärgerlich, vor allem weil die Brunnen gerade einmal eine Woche lang sprudelten.“ Andrea Hempel, Betriebshof-Leiterin

Schuld daran ist nicht die Technik. Unbekannte Täter, die die Brunnen zum Schäumen bringen wollten, hatten Spülmittel ins Wasser gekippt. Augenzeugen hatten beobachtet, dass die kleinen Schaumkronen durch die Gegend flogen und sich in Teilen des Stadtparks verteilten. „Das ist natürlich sehr ärgerlich, vor allem weil die Brunnen gerade einmal eine Woche lang sprudelten“, sagt Betriebshof-Leiterin Andrea Hempel.

Nachdem die beiden betroffenen Brunnen im Stadtpark und an der Poststraße zunächst einmal abgestellt wurden, steht eine umfangreiche Reinigung bevor. „Wir müssen erst einmal das Wasser ablassen und spülen und im Anschluss nachspülen, sonst schäumt es wieder“, erklärt Andrea Hempel die Prozedur, die nicht nur kostspielig ist, sondern auch unnötige Arbeitszeit kostet.

Seifenschaum im Brunnen auf der Poststraße in Bernburg (Foto: Katharina Thormann)

Wie künftig solch ein Dummejungenstreich im Bernburger Stadtgebiet unterbunden werden kann? Auf diese Frage lässt sich keine leichte Antwort finden. „Kameras kann man nicht so einfach anbringen. Ich appelliere aber an die Spaziergänger, dass sie aufmerksam sind, damit so etwas nicht noch einmal passiert“, sagt Andrea Hempel und bedauert zugleich: „Wir versuchen es schönzumachen, leider wird das nicht von jedem geachtet.“ (mz)