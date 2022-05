Zurück in der Heimat Salzlandkreis

Bernburg/MZ - Noch wohnt Ulrike Mathis mit Ehemann und den beiden Kindern im Grundschulalter in Meerbusch bei Düsseldorf. Doch so schnell wie möglich will die Familie vom Rhein an die Saale umziehen. Denn die 45-Jährige übernimmt hier am 1. Januar die Geschäftsführung der Stadtwerke Bernburg von Gerald Bieling, der zwei Monate später in den Ruhestand gehen wird.

