Zum 25. Mal findet am 8. Juni auf der Saale ein Kutterrudern um den Pokal der Stadtwerke statt. Wie viele Mannschaften sich bisher angemeldet haben und was zum Jubiläum noch geplant ist.

Das Team von „Kinderhand“ trainierte am Freitag zum ersten Mal für das Rennen am 8. Juni.

Bernburg/MZ. - Ob die Männer von „Drivewerk.com“ dieses Mal zu schlagen sind? In den vergangenen Jahren ging der Sieg beim Kutterruderpokal des Bernburger Maritimen Clubs immer über die Mannschaft aus Bebitz. Das sollte aber für alle anderen Starter beim diesjährigen Kutterrudern am Samstag, 8. Juni, nur Anreiz sein, sich besonders in die Riemen zu legen, um die Siegesserie von „Drivewerk.com“ zu stoppen.