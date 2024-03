In der Kategorie Soziales wurde die Bellebenerin Felicitas Goll von Könnerns Bürgermeister Martin Zbyszewski ausgezeichnet.

Belleben/Aschersleben/MZ. - Für ihr ehrenamtliches Engagement sind am Freitagnachmittag sieben Frauen aus dem Salzlandkreis geehrt worden. Bei der schon traditionellen, öffentlichen Festveranstaltung anlässlich des Internationalen Frauentags erhielten sieben Auserwählte von Landrat Markus Bauer (SPD) im Bestehornhaus in Aschersleben den Ehrenpreis „Salzlandfrau“, mit dem der Salzlandkreis seit 2009 jene Frauen auszeichnet, die sich gesellschaftlich besonders verdient gemacht haben in der Region und das auch weiterhin tun.