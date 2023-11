Wintereinbruch in Bernburg - zahlreiche Glätteunfälle und Feuerwehreinsätze

Bernburg/MZ. - Der Wintereinbruch über Nacht hat am Dienstag ring um Bernburg zu zahlreichen Einsätzen von Polizei und Feuerwehr geführt. Grund dafür waren etliche Glätteunfälle, die sich rund um die Saalestadt ereignet hatten, obwohl der Winterdienst pausenlos im Einsatz war. Nach Angaben von Polizeisprecher Marco Kopitz wurden allein im Revier Salzland 23 Unfälle registriert. „In zehn Fällen rutschen Fahrzeuge alleinbeteiligt in den Straßengraben“, sagte Kopitz. Der schwerste Glätteunfall ereignete sich auf der Landstraße zwischen Könnern und Alsleben. Auf Höhe des Abzweigs nach Trebnitz kam eine Autofahrerin in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und landete mit ihrem Fahrzeug im Straßengraben.