Schulhof des Schulzentrums verwandelt sich in eine riesige Sportarena

Sportevent in Könnern

Teamgeist war auch in der „Schießbude“ gefragt.

Könnern/MZ. - Das Schuljahr hat in der Region Könnern sehr sportlich begonnen. Nach den „Olympischen Spielen“ an der Grundschule Beesenlaublingen gab es am Schulzentrum Könnern für die Sekundarschüler der fünften bis zehnten Klasse eine Premiere – das Trixitt-Sportevent.