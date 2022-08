Wer den SC Bernburg in der neuen Saion zum Erfolg verhelfen soll

Bernburg/MZ - Es geht wieder los. Die Fußball-Saison 2022/2023 in der Verbandsliga in Sachsen-Anhalt startet am Freitagabend. Mit dabei ist auch der SC Bernburg. Die Kicker aus der Saalestadt beginnen mit einem Heimspiel. Gegner ab 18.30 Uhr auf dem Rasenplatz an der Krumbholzallee ist der FSV Barleben.