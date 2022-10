Welches Obst der Gärtnerei Baumgraß gerade besonders gefragt ist

In loser Folge stellt die Mitteldeutsche Zeitung die Händler des Bernburger Wochenmarkts vor. Von Apfel bis Pflaume – am Stand der Gärtnerei Baumgraß sind einige Früchte beliebt.

Bernburg/Plötzkau/MZ - Mittwochs Nienburg, donnerstags Könnern und Barby, dienstags sowie freitags in Bernburg: So lautet der Standplan von Hans-Peter Baumgraß auf den Wochenmärkten im Salzlandkreis. Parallel betreibt er einen Hofladen in Plötzkau, in dem er Obst, Gemüse, Pflanzen und Weihnachtsbäume aus dem Eigenanbau zum Verkauf anbietet.