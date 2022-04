Welche Erfahrungen ein Paar aus Baalberge bei Bernburg mit dem Wohnanhänger machte

Frühstück am See: Für Sabine Hartmann ist ein Traum in Erfüllung gegangen.

Baalberge/MZ - Das erste Mal mit Waschtasche in der Hand und in Badelatschen zum Duschhaus laufen. Das erste Mal Tür auf und mitten in der Natur stehen. Das erste Mal den ganzen Tag Jogginghose in der Öffentlichkeit tragen und keinen stört es.