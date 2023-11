Modelleisenbahnausstellung in Bernburg Was die Besucher im „Wunderland“ an der Heinrich-Rau-Straße erwartet

Zur großen Adventsausstellung laden die Modelleisenbahn- und Eisenbahnfreunde Bernburg am 2. und 3. Dezember in die Räume an der Heinrich-Rau-Straße 7 ein.