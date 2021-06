Was Besucher im Kurpark in Bernburg erwartet

Bernburg - „Die lustigen Weiber von Windsor“. „Maria Stuart“. „Die Känguru-Chroniken“. „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“. Die Spielzeit 2020/21 am „Carl-Maria-von-Weber-Theater“ hatte eine abwechslungsreiche werden sollen. Doch wegen des Lockdowns ab Anfang November ist sie fast komplett ausgefallen.

Jetzt aber arbeiten die Verantwortlichen des Theaters fleißig daran, dass das Publikum wenigstens in den kommenden Wochen doch noch auf seine Kosten kommt. Die Veranstaltungen sollen allerdings nicht im Theater, sondern unter freiem Himmel im Kurpark stattfinden. Dazu gehört aber nicht nur ein Programm, sondern auch ein entsprechendes Hygiene-Konzept, das erst genehmigt werden muss.

Theater- und Veranstaltungsgesellschaft plant vorerst mit 50 Besuchern

Momentan wird nach Angaben der Bernburger Theater- und Veranstaltungs-gGmbH mit 50 Besuchern geplant. Und diese bräuchten - nach aktuellem Stand - auch einen negativen Corona-Test.

Am Samstag, 19. Juni, 15 Uhr, gastiert das Parktheater Edelbruch aus Berlin mit dem Märchen „Vom Fischer un sin Fru“ im Kurpark Bernburg. „So ein Schietkram“, denkt der Fischer. Er mag seine Frau, doch er mag auch seine Ruhe, wenn die Ilse doch nicht immer so viel meckern würde. Aber was ist das? Ein riesiger Fisch zappelt an seiner Angel und behauptet, er wäre ein verwunschener Prinz. Na, wenn das mal seine Ilse nicht wieder auf dumme Gedanken bringt. Das Stück ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet.

Am selben Tag wird abends um 19.30 Uhr „Die Dame mit dem Hündchen oder Eine Liebe am Meer“, frei nach Anton Tschechow, ebenfalls vom Parktheater Edelbruch gezeigt. Und darum geht es: Dimitrij Gurow, ein verheirateter, an kurze Liebesabenteuer gewöhnter Bankangestellter, geht während eines Sommerurlaubs am Meer eine Liaison mit der allein angereisten, aber ebenfalls verheirateten Anna Sergejewna ein.

Als diese wenig später überstürzt zu ihrem erkrankten Gatten aufbrechen muss, spürt Gurow eine gewisse Erleichterung. Zurück in Moskau ist er sich sicher, dass die Erinnerung an sie, wie bei all seinen vorherigen Liebschaften, rasch verblassen wird. Doch bald muss er sich eingestehen, dass diese Begegnung ihn gänzlich verändert hat. Was tun, wenn aus einer flüchtigen Ferienaffäre die Liebe fürs Leben wird?

In ihrer feinsinnigen Inszenierung interpretieren die Schauspieler Kristin Giertler und Thomas Kornmann Tschechows berühmte Liebesnovelle äußerst kurzweilig, heißt es dazu laut Ankündigung.

„Bei schlechtem Wetter finden die Vorstellungen im Kurhaus statt.“ Christina Lewek, künstlerische Leiterin der BTV

Dabei kommt das ungleiche Liebespaar nicht nur zu Wort, sondern begegnet sich auch auf der Bühne, ob zufällig oder absichtlich, ob sich verleugnend oder mit schonungsloser Ehrlichkeit bis hin zur Selbstaufgabe. Ein erneuter Versuch, das Mysterium der Liebe zu ergründen. „Bei schlechtem Wetter finden die Vorstellungen im Kurhaus statt“, informiert die künstlerische Leiterin der BTV Christina Lewek laut Pressemitteilung.

Das Parktheater Edelbruch aus Berlin gastiert im Kurpark Bernburg mit „Die Dame mit dem Hündchen oder Eine Liebe am Meer“ nach Anton Tschechow. (Foto: Gesine Finder)

Zwei Wochen später ist die Konzertreihe „Klänge im Raum“ in Bernburg zu Gast. In der Kurmuschel lädt die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie am Freitag, 2. Juli (und nicht wie zuletzt in der MZ veröffentlicht am 3. Juli) um 19 Uhr zum Konzert „Mozart meets Musical“ ein. Am Samstag, 3. Juli, spielt das Orchester um 11 Uhr, ebenfalls in der Kurmuschel, „Peter und der Wolf“ - ein musikalisches Märchen von Sergej Prokofjew. Karten können im Metropol in Bernburg, Tel. 03471/34 79 40 oder in der Stadtinformation, Tel. 03471/3 46 93 11, reserviert werden. (mz)