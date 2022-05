Warum Wohnungsgenossenschaft und Stadtwerke Bernburg Imker unterstützen

Imker Christoph Pflug hat auf einer Abrissfläche in der Plattenbausiedlung Zepziger Weg ein Bienenvolk angesiedelt. Auch seine Tochter Leonie findet die Initiative zum Insektenschutz toll.

Bernburg/MZ - So manch Mieter mag sich in den vergangenen Tagen gewundert haben über das hohe Gras zwischen den Blöcken in seinem Wohngebiet. Die Mahd wurde aber keineswegs vergessen. „Wir mähen größere Flächen nicht mehr, sondern nur noch die Randstreifen, damit die Leute sehen, dass wir uns um die Pflege kümmern“, sagt Peter Arlt, geschäftsführender Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Bernburg.